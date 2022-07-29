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Россияне сосредоточатся на штурме Бахмута и создают условия для нового наступления на Харьков — Институт изучения войны

Россияне сосредоточатся на штурме Бахмута и создают условия для нового наступления на Харьков — Институт изучения войны

29 июл 2022, 08:56
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«Намагатимуться зберегти імпульс», — так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили про загарбницькі плани окупантів щодо Харкова і Бахмута.





Крім створення умов для відновлення наступальних операцій на Харків, росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередяться на Бахмуті.

Малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти, пишуть у звіті ISW за 28 липня.

Одна з причин гальмування російського наступу — втрати армії рф у Херсонській області.

Інші висновки американського Інституту вивчення війни такі:

  • окупанти в Донецькій області прагнуть отримати вигоду з нещодавніх незначних територіальних завоювань навколо Бахмута і можуть знизити пріоритет зусиль взяття Сіверська;
  • російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута;
  • загарбники можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, щоб зменшити удари українських військ по Донецьку та його околицях;
  • російські війська намагаються зберегти свої наземні шляхи сполучення через річку Дніпро, що з'єднують Херсон із тиловими районами у східній частині Херсонської області.

У звіті за 27 липня ISW повідомляв, що російські окупаційні війська наразі можуть провестилише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.

Источник: Ракурс


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