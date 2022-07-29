Стратегию ЧВК "Вагнера" в войне раскрыла разведка Великобритании

https://racurs.ua/n173168-strategiu-chvk-vagnera-v-voyne-raskryla-razvedka-velikobritanii.html

Ракурс

З березня російська приватна військова компанія «Вагнера» діяла на сході України у координації з російськими військовими.

Ймовірно, ця російська ПВК відповідала за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів, передає британська розвідка.

Такий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

Роль «Вагнера», ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил ПВК буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни, — йдеться у звіті британської розвідки 29 липня.

Раніше у МІ-6 констатували, що контрнаступ ЗС України на Херсонщині набирає обертів. Обласний центр практично відрізаний від інших окупованих територій.

ПВК «Вагнера» — російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні рф, у Сирії на боці союзника росії режиму Асада, у Судані.