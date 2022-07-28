Херсон практически отрезан от других оккупированных территорий – британская разведка

https://racurs.ua/n173134-herson-prakticheski-otrezan-ot-drugih-okkupirovannyh-territoriy-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Обласний центр практично відрізаний від інших окупованих територій.

Про це йдеться у звіті британської розвідки за 28 липня.

Українська армія використовувала свою нову далекобійну артилерію, аби пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро.

Російська 49-а армія, яка дислокується на західному березі Дніпра, наразі виглядає дуже вразливою", — вважають у Міноборони Великої Британії.

У МІ-6 припускають, що ЗСУ «ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого росією Херсону».

Відомство вважає, що втрата Херсона серйозно підірвала б спроби керівництва рф подати окупацію України як успішну операцію.

У звіті американського Інституту вивчення війни за 27 липня наголошувалося, що російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.