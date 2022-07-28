Херсон практически отрезан от других оккупированных территорий — британская разведкаhttps://racurs.ua/n173134-herson-prakticheski-otrezan-ot-drugih-okkupirovannyh-territoriy-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Обласний центр практично відрізаний від інших окупованих територій.
Про це йдеться у звіті британської розвідки за 28 липня.
Українська армія використовувала свою нову далекобійну артилерію, аби пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро.
Російська 49-а армія, яка дислокується на західному березі Дніпра, наразі виглядає дуже вразливою", — вважають у Міноборони Великої Британії.
У МІ-6 припускають, що ЗСУ «ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого росією Херсону».
Відомство вважає, що втрата Херсона серйозно підірвала б спроби керівництва рф подати окупацію України як успішну операцію.
У звіті американського Інституту вивчення війни за 27 липня наголошувалося, що російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.