Спартц призвала ООН приостановить экспорт зерна из Украины. Фото:

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Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, закликала Організацію Об'єднаних Націй призупинити угоду про експорт зерна з України.

«Зернову угоду» варто призупинити до того часу, доки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки. Кораблі ООН мають перебувати в Чорному морі для забезпечення гуманітарних коридорів. Про це йдеться в листі американського конгресмена до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Член Палати представників упевнена, що «зернова угода» — це один з провалів ООН, а потенційні наслідки цієї домовленості «можуть дуже дорого обійтися Україні». Спартц нагадала, що через кілька годин після підписання цієї угоди росія вдарила ракетами по Одесі. За її словами, країні-агресору не можна довіряти.

Конгресмен закликала ООН направити свої кораблі в Чорне море для забезпечення гуманітарних коридорів. Бо в іншому випадку українські порти можуть атакувати після відходу кораблів із зерном.

Також Спартц розчарована тим, як ООН відреагувало на російське вторгнення в Україну. Вона упевнена, що ця «організація зазнала краху», тому варто тимчасово припинити її фінансування.

Нагадаємо, 29 липня в Мінінфраструктури заявили, що у портах «Одеса» та «Чорноморськ» вже завантажено зерном 17 суден, з них 10 готові до відправлення. Чиновники розраховують оперативно вивезти понад 20 млн т зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового.