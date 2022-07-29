Зеленский и послы стран G7 прибыли в Одесский порт, откуда начнется экспорт украинского зерна

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Посли країн «Великої сімки» та президент України Володимир Зеленський 29 липня приїхали до Одеси, аби наголосити на важливості підписаної «зернової угоди» та дотриманні росією пунктів цього документу.

Прес-служба Зеленського опублікувала фото президента та послів з Одеського порту.

Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити, — йдеться у заяві послів «Групи семи».

Перше судно з українським зерном може вийти в море з порту Одеської області 29 липня, заявив заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс.

Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати домовленості", — написала в соцмережах пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Зеленський у порту був задоволений від того, що «порт працює, процес пішов».

Наша сторона повністю готова, ми це передали Туреччині та ООН. Як тільки вони дадуть сигнал, що готові приймати вантажі, а ми — експортувати, все розпочнеться, — так президент Зеленський сказав у Чорноморському порту.

Він вважає, що Україна готова розпочинати експорт продовольства, та припустив, що він розпочнеться «сьогодні-завтра».Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко 28 липня показав, як виглядатиме зерновий коридор:

1 — район огляду суден, прийому та висадки лоцмана;

2 — район, де будуть формувати та розформовувати конвой.

Фіолетова лінія — морський кордон (12-мильна зона, територіальні води). Синя крапка — острів Зміїний.

Нагадаємо, 23 липня, наступного дня після підписання зернової «Ініціативи» за посередництва ООН і Туреччини, росіяни вдарили по порту Одеси.