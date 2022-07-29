Удар по украинцам в колонии на Донбассе нанесла россия - Генштаб

https://racurs.ua/n173179-udar-po-ukraincam-v-kolonii-na-donbasse-nanesla-rossiya-genshtab.html

Ракурс

Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені.

Про це йдеться в офіційній заяві генерального штабу ЗСУ, яку оприлюднили 29 липня після появи новин пропагандистських росЗМІ про загибель українських військових в Оленівці.

Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі — звинуватити Україну у скоєнні «воєнних злочинів», а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються. За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали, — йдеться у заяві Генштабу.

Нагадаємо, що російська пропаганда вранці 29 липня заявила про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Кремлівські ЗМІ пишуть про 53 загиблих в ізоляторі Оленівки.

Згодом джерела УП наголосили, що удару по українцях завдала росія. Пропагандисти заявляють, що нібито «ЗСУ прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові».

«РИА Новости» з посиланням на бойовиків повідомило, що кількість убитих зросла до 53, ще 75 отримали поранення. Росіяни пишуть, що ЗСУ нібито вдарили по колонії, щоб убити полонених, які «почали свідчити». Про що саме «показання» — невідомо.

Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів. Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар

Це був барак, у якому були бійці «Азова», їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому.

Перший командир полку «Азов» Андрій Білецький, заявив, що «цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців».

Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше — дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни. Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані, — написав Білецький.

В Оленівці окупанти облаштували одну з фільтраційних в’язниць на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120. Саме тут утримувалися понад 20 волонтерів, які вивозили маріупольців у період евакуації.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв про першу фільтраційну в’язницю у с. Оленівка на базі колишньої Єнакіївської колонії суворого режиму № 52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Згодом стало відомо про другу фільтраційну в’язницю, в якій тримають волонтерів.

«Ракурс» писав, що увечері 28 липня в мережі оприлюднили російське відео катувань над полоненим військовим ЗСУ.