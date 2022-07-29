Рада расширила перечень людей, не подлежащих призыву во время мобилизации

https://racurs.ua/n173178-rada-rasshirila-perechen-ludey-ne-podlejaschih-prizyvu-vo-vremya-mobilizacii.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7481 про розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації.

Йдеться про жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний або неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час війни.

Про прийняття закону № 7481 повідомив 29 липня нардеп Ярослав Железняк. Він написав, що за такий закон проголосували 282 нардепи.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, — йдеться у тексті закону.

Науковців і педагогів також не призиватимуть на військову службу. Парламент 18 липня у першому читанні підтримав відповідний законопроект.