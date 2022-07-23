Последствия ракетного удара по порту Одессы показали на фото и видео

Последствия ракетного удара по порту Одессы. Фото: Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины

https://racurs.ua/n172986-posledstviya-raketnogo-udara-po-portu-odessy-pokazali-na-foto-i-video.html

Ракурс

Російські війська 23 липня завдали цинічний удар по морському порту Одеси.

.

Внаслідок ракетного удару є поранені. Також внаслідок прильотів пошкоджена інфраструктура порту. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій та Об'єднаний координаційний прес-центр сил оборони Півдня України опублікували наслідки ракетного удару по Одеському порту.

Нагадаємо, 23 липня російська федерація атакувала Одеський порт крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети були збиті силами ППО, а ще дві влучили в ціль. На момент атаки на території порту знаходилося зерно, підготовлене для експорту.

Ворожі ракети влучили у насосну станцію в порту, а ударна хвиля пошкодила будинки навколо порту. Виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Зерносховище внаслідок атаки не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України назвали ракетні удари плювком російського диктатора володимира путіна в обличчя ООН і Туреччини. В Європейському Союзі згодом заявили, що дії москви показують, що росіяни зневажають міжнародне право та зобов’язання. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також засудив цю ракетну атаку.