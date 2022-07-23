ВСУ ликвидировали отряд Сахалинского ОМОНа. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n172985-ukrainskie-voennye-likvidirovali-otryad-sahalinskogo-omona-vozle-lisichanska.html

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Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат в Україні.

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Загарбники безславно гинуть навіть на тимчасово окупованих територіях. Так, біля захопленого росіянами Лисичанська Луганської області українські військові ліквідували загін сахалінського ОМОНу. Про це 23 липня повідомив український громадський діяч Анатолій Штефан у Telegram.

Зазначається, що окупанти тільки-но прибули на ротацію.

Нещодавно воїни ЗС України відправили подарунок загону Сахалінського ОМОН у Лисичанську, який щойно заїхав на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися, весь інший склад загону важко поранені, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня українські військові знищили штаб окупантів у тимчасово захопленому росіянами місті Лисичанськ Луганської області. Штам розташовувався у будівлі суду, загинули до 50 загарбників.