Штаб з 50 росіянами ліквідували в окупованому Лисичанську

Штаб окупантів ліквідували в Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай

https://racurs.ua/ua/n172974-shtab-z-50-rosiyanamy-likviduvaly-v-okupovanomu-lysychansku.html

Ракурс

Збройні сили України знищили штаб окупантів у тимчасово захопленому росіянами місті Лисичанськ Луганської області.

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Вибух прогримів у будівлі суду, де розташовувався штаб шостого полку. Загинули до півсотні окупантів із другого армійського корпусу. Про це 23 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

Масовий «інфаркт» у півсотні орків. Штаб шостого полку, другого армійського корпусу — мінус 50 рашистів. Не потрібно проводити нараду в будівлі суду в таку спеку. Лисичанськ — це Україна! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк були знищені близько 11 тис. окупантів. Було ліквідовано майже 2 тис. солдатів самопроголошеної Луганської народної республіки та майже 8−9 тис. військовослужбовців збройних сил росії. Поранення в боях за ці міста дістали понад 20 тис. окупантів. Важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок з цього числа дістали майже 6,5 тис. загарбників.