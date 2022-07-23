Поки люди гинуть, а Україна палає, когось хвилює лише як тишком забрати наше зерно. Карикатура: Charlie Hebdo

https://racurs.ua/ua/n172973-ievrosouz-ta-gensek-oon-vidreaguvaly-na-obstril-portu-odesy.html

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Ракетний обстріл торгового порту в Одесі прокоментували в Організації Об'єднаних Націй.

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Цинічну агресію росії засудили, оскільки лише 22 липня Україна, Туреччина ООН та рф чітко взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх продуктів на світові ринки. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомив заступника речника генсека ООН Фархана Хака.

Він зазначив, що українське збіжжя, яке зберігалося в одеському порту, вкрай необхідне для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів осіб, які потребують допомоги, по всьому світу.

Повне виконання російською федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим, — йдеться у заяві.

В Європейському Союзі також засудили ракетний обстріл Одеського порту. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter зазначив, що такі дії москви показують, як росіяни зневажають міжнародне право та зобов’язання.

Удар по ключовій цілі для експорту зерна через день після підписання Стамбульських угод особливо завбачливий і вкотре демонструє повну зневагу росією до міжнародного права та зобов’язань, — написав він.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі підписали угоду для вивезення морем українського зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Южний». Такий документ Україна підписала з ООН та Туреччиною. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала російська федерація.

А вже сьогодні, 23 липня, російські військові випустили низку крилатих ракет «Калібр» по Одесі. Сили ППО зуміли збити дві ракети, ще дві влучили в ціль, а саме — в Одеський морський торговий порт. У Міністерстві аграрної політики зазначили, що в цьому порту розміщувалося збіжжя, яке невдовзі мали відправити на експорт.

В МЗС України заявили, що ракетний удар порту Одеси менше ніж за добу після підписання угоди щодо вивезення зерна — це плювок володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.