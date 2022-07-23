володимир путін та Реджеп Ердоган, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n172969-pluvok-v-oblychchya-erdoganu-mzs-pro-obstril-rashystamy-portu-odesy.html

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Ракетний обстріл російськими загарбниками порту Одеси менше ніж за добу після підписання угоди щодо вивезення зерна — це плювок володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

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Про це сьогодні, 23 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі, — наголошує Ніколенко.

Чиновник додав, що Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів — Одеси, Чорноморська та Південного.

Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи, — резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, росія сьогодні близько 11.00 завдала удару ракетами «Калібр» по Одеському морському торговому порту.