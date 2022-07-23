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Ракурс
Рашисти завдали шкоди українській природі на понад 200 млрд грн

Суму завданих рашистами збитків українській природі назвали в Міндовкілля

23 лип 2022, 13:17
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Російське вторгнення завдало українській природі збитків на суму близько 204 млрд грн.



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Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що за час масштабної російської агресії зафіксовано понад 2 тис. фактів злочинів росіян проти української природи. Також наразі готуються позови у міжнародні суди.

Зазначається, що у відомстві розробили 10 нових методик для обрахунку шкоди, завданої довкіллю.

Ці напрацювання мають глобальне значення. росія — головний екотерорист сьогодення, — наголошують в міністерстві.

Нагадаємо, рашисти активно знищують поля українських фермерів, влаштовуючи на них пожежі.

Джерело: Ракурс


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