Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты нанесли ущерб украинской природе более чем на 200 млрд грн, фото:

Сумму нанесенного рашистами ущерба украинской природе назвали в Кабмине

23 июл 2022, 13:17
999

Російське вторгнення завдало українській природі збитків на суму близько 204 млрд грн.



.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що за час масштабної російської агресії зафіксовано понад 2 тис. фактів злочинів росіян проти української природи. Також наразі готуються позови у міжнародні суди.

Зазначається, що у відомстві розробили 10 нових методик для обрахунку шкоди, завданої довкіллю.

Ці напрацювання мають глобальне значення. росія — головний екотерорист сьогодення, — наголошують в міністерстві.

Нагадаємо, рашисти активно знищують поля українських фермерів, влаштовуючи на них пожежі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров