Спасатели показали, как спасают урожай после вражеских обстрелов на Донбассе

https://racurs.ua/n172764-spasateli-pokazali-kak-spasaut-urojay-posle-vrajeskih-obstrelov-na-donbasse-foto.html

Ракурс

На Донеччині рашисти знищують поля українських фермерів.

.

Рятувальники показали, як рятують урожай після ворожих обстрілів.

Що ж ви, росіяни, в біса робите? Мабуть на росії не знають, що врожай треба збирати, а не палити, — так в ДСНС Донеччини прокоментували фото, на яких показана боротьба з вогнем на полях регіону.

16 липня рятувальники ліквідували пожежі в сільгоспугіддях, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. Вогнем знищено пшеницю на корені на площі 70,5 га.

За межами села Іллінка Марʼїнської військової адміністрації загасили пожежу пшениці на корені на площі 10 Га.

В Краматорському районі рятувальники ліквідували пожежу пшениці на корені за межами с. Стародубівка Краматорського району на площі 5 га, врятовано 55 га пшениці.

Про умисні підпали росіянами полів з хлібом пишуть й іноземні ЗМІ.

«Нове поле битви — урожай України», — так CNN розповідає про перебіг зернозбиральної кампанії.

Масштабні пожежі, заміновані угіддя, розбита техніка, розбомблені ферми, склади та елеватори, відсутність палива, повністю порушена логістика. За таких умов українські аграрії змушені обробляють поля на лінії фронту.

Пшеницю та ячмінь примудрилися посіяти під кулями. Тепер російські виродки навмисно знищують у вогні сільськогосподарські багатства України.