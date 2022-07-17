Яркий взрыв российского склада с боеприпасами. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n172763-vsu-unichtojili-rossiyskie-sklady-na-uge-i-v-alchevske-video.html

Ракурс

Російські склади з боєприпасами на окупованій українській території продовжують вибухати.

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Українська армія знищила військовий об'єкт армії російської федерації в одній із південних областей, які тимчасово контролює ворог. Відповідне відеопідтвердження опубліковане в Telegram-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантами».

Ефектний підрив рашистського складу БК на півдні України. Демілітаризація продовжується, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як яскраво вибухає російський об'єкт. Видно, що ЗСУ спрацювали з високою точністю — навколишні будинки не постраждали.

Нагадаємо, українські військові так ефективно знищують російські склади з боєприпасами та пальним, що окупанти змушені переносити їх на більшу відстань від фронту. Командування рф розглядає можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня — 150 км від лінії фронту.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що загарбники вже не зберігають боєприпаси на складах, а працюють «з колес» — відразу везуть машинами на передову. Високоточні влучання ЗСУ по російських складах призвели до значного зменшення кількості обстрілів з боку окупаційних військ.