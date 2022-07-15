Уничтоженный склад с боеприпасами. Фото:

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Ракурс

Українські артилеристи зранку 16 липня знищили склад боєприпасів російської армії.

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ЗСУ влучили по ворожому об'єкту поблизу Володимирівки Донецької області. Про це 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського повідомила у Facebook.

Сьогодні зранку, завдяки злагодженим діям, виговцями був знищений ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Володимирівка, — йдеться у повідомленні.

Бійці опублікували фото ворожого складу до обстрілу та після влучання.

А Генеральний штаб ЗСУ у Facebook опублікував відео знищення ворожого боєкомплекту. Військові вдарили по позиціях окупантів тоді, коли загарбникам підвезли на позиції боєприпаси. На кадрах видно, як яскраво детонує боєкомплект після майстерного влучання.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України заявили, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на 100 км від лінії фронту, а складів корпусового рівня — 150 км від лінії фронту.