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Ракурс
Уничтоженный склад с боеприпасами. Фото:

Минус российский склад — ВСУ уничтожили вражеские боеприпасы на Донетчине (ФОТО)

15 июл 2022, 17:19
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Українські артилеристи зранку 16 липня знищили склад боєприпасів російської армії.



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ЗСУ влучили по ворожому об'єкту поблизу Володимирівки Донецької області. Про це 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського повідомила у Facebook.

Сьогодні зранку, завдяки злагодженим діям, виговцями був знищений ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Володимирівка, — йдеться у повідомленні.

Бійці опублікували фото ворожого складу до обстрілу та після влучання.

Знищений склад з боєприпасами. Фото: 58-ма окрема мотопіхотна бригада

А Генеральний штаб ЗСУ у Facebook опублікував відео знищення ворожого боєкомплекту. Військові вдарили по позиціях окупантів тоді, коли загарбникам підвезли на позиції боєприпаси. На кадрах видно, як яскраво детонує боєкомплект після майстерного влучання.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України заявили, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на 100 км від лінії фронту, а складів корпусового рівня — 150 км від лінії фронту.

Источник: Ракурс


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