Минобороны Украины выступило против выдачи повесток в качестве наказания. Фото: varta1.com.ua

https://racurs.ua/n172708-v-minoborony-vystupili-protiv-vydachi-povestok-v-kachestve-nakazaniya.html

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Видачу повісток українцям у якості покарання прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

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Чиновник виступив проти того, щоб порушникам правил дорожнього руху абощо видавали повістки через їхні дії. Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

Іноді це робиться як покарання за щось — наприклад, порушення швидкісного режиму — я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну — це точно не має бути покаранням, — зазначив він.

Також міністр прокоментував видачу повісток на вулицях і пояснив, що вручення повістки не означає терміновий призов до лав ЗСУ та відправку на фронт. Призовникам спершу необхідно прийти до центру комплектації для уточнення їхнього поточного статусу.

Не стоїш на обліку? Перевіримо. Може, ти якраз потрібен зараз — тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: «Йди, ти в резерві». Або: «Друже, а чого ти не став на реєстрацію?». Є обов’язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина — «Добрий день! От вам повістка. Прийдіть — і далі перевіримо», — зазначив Резніков.

Нагадаємо, юрист розповіла, що в Україні повістки, які роздають під час мобілізаційної кампанії громадянам на вулиці, не є «бойовими». Вручити повістку можуть будь-де: на блокпостах, біля крамниці, в парку, на робочому місці, вдома, на заправці чи деінде.

Джерело: ВВС