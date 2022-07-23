Рашисты 23 июля ударили по Одессе, фото: «Думская»

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Рашисти сьогодні, 23 липня, завдали найбільш масштабного з 24 лютого ракетного удару по Одесі.

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Частину ракет вдалося збити силам ППО, але деякі все ж влучили в ціль, повідомляє місцеве видання «Думская».

Також повідомляється про пожежу у районі Одеського морського торгового порту.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, влучили щонайменше дві ракети, є постраждалі. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Вкотре вони показали, чого варті угоди з ними. Тільки озброївши Україну, можна реально убезпечити український аграрний експорт, — наголошує Гончаренко.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що удар було завдано крилатими ракетами типу «Калібр». Дві з них збили, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у Стамбулі було підписано угоду для вивезення морем українського зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний». Відповідну угоду Україна підписала з ООН та Туреччиною. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала росія.

Джерело: «Думская», Олексій Гончаренко, Оперативне командування «Південь»