358 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

Более 350 детей погибли в результате масштабного российского нападения на Украину, фото:

https://racurs.ua/n172966-358-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu.html

Ракурс

В Україні вже 358 дітей загинули внаслідок масштабного російського нападу.

.

Ще щонайменше 683 дитини дістали поранення. Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей в таких регіонах:

Донецькій області — 361;

Харківській області — 194;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 54;

Запорізькій області — 40.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджено загалом 2 тис. 188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.