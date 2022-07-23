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Ракурс
Понад 350 дітей загинули внаслідок масштабного російського нападу на Україну

358 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

23 лип 2022, 11:58
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В Україні вже 358 дітей загинули внаслідок масштабного російського нападу.



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Ще щонайменше 683 дитини дістали поранення. Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей в таких регіонах:

  • Донецькій області — 361;
  • Харківській області — 194;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 54;
  • Запорізькій області — 40.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджено загалом 2 тис. 188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


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