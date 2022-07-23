358 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

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Понад 350 дітей загинули внаслідок масштабного російського нападу на Україну
358 дітей стали жертвами російського вторгнення в Українуhttps://racurs.ua/ua/n172966-358-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu.htmlРакурс
В Україні вже 358 дітей загинули внаслідок масштабного російського нападу.
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Ще щонайменше 683 дитини дістали поранення. Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей в таких регіонах:
- Донецькій області — 361;
- Харківській області — 194;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 54;
- Запорізькій області — 40.
Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджено загалом 2 тис. 188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.
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