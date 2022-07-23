Россияне снова обстреляли Кировоградщину, фото: «Долг.Експерт»

https://racurs.ua/n172965-13-raket-rashisty-udarili-po-kirovogradschine-pogib-voennyy.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 23 липня, завдали ракетного удару по Кіровоградщині.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

13 ракет (8 ракет «Калібр» морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3), — зазначив Райкович. — Поцілено в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об'єктів «Укрзалізниці».

В результаті є загиблі та поранені.

В ефірі національного телемарафону Райкович зазначив, що, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару загинули два працівники відомчої охорони та військовослужбовець, ще дев’ять військових поранені.

Постраждали військовослужбовці: дев’ять із них поранено, один загинув. Два працівники відомчої охорони — охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули, — розповів Райкович.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці обстріляли центр Харкова.