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Рашисты 23 июля обстреляли центр Харькова, фото: ГСЧС

Последствия российских обстрелов центра Харькова показали в ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

23 июл 2022, 10:50
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Рашисти сьогодні, 23 липня, здійснили черговий артобстріл житлових масивів центральної частини Харкова.



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В результаті потрапляння одного з боєприпасів частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, отримав незначні поранення чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що постраждалому на місці медики надали допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився.

Інший снаряд влучив на подвір‘я одного з вищих навчальних закладів — були пошкоджені віконні прорізи у будівлі вишу та також частково зруйноване огородження.

Рашисти 23 липня обстріляли центр Харкова, фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська сьогодні знову завдали удару ракетами С-300 по Миколаєву.

Источник: Ракурс


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