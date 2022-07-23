Рашисты 23 июля обстреляли центр Харькова, фото: ГСЧС

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Рашисти сьогодні, 23 липня, здійснили черговий артобстріл житлових масивів центральної частини Харкова.

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В результаті потрапляння одного з боєприпасів частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, отримав незначні поранення чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що постраждалому на місці медики надали допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився.

Інший снаряд влучив на подвір‘я одного з вищих навчальних закладів — були пошкоджені віконні прорізи у будівлі вишу та також частково зруйноване огородження.

Нагадаємо, російські війська сьогодні знову завдали удару ракетами С-300 по Миколаєву.