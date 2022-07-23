Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти 23 липня обстріляли центр Харкова, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу центру Харкова показали в ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172964-naslidky-rosiyskogo-obstrilu-centru-harkova-pokazaly-v-dsns-foto-video.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 23 липня, здійснили черговий артобстріл житлових масивів центральної частини Харкова.
.
В результаті потрапляння одного з боєприпасів частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, отримав незначні поранення чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що постраждалому на місці медики надали допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився.
Інший снаряд влучив на подвір‘я одного з вищих навчальних закладів — були пошкоджені віконні прорізи у будівлі вишу та також частково зруйноване огородження.
Нагадаємо, російські війська сьогодні знову завдали удару ракетами С-300 по Миколаєву.
Загрузка...