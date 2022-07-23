Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти 23 липня обстріляли центр Харкова, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу центру Харкова показали в ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

23 лип 2022, 10:50
999

Рашисти сьогодні, 23 липня, здійснили черговий артобстріл житлових масивів центральної частини Харкова.



.

В результаті потрапляння одного з боєприпасів частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, отримав незначні поранення чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що постраждалому на місці медики надали допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився.

Інший снаряд влучив на подвір‘я одного з вищих навчальних закладів — були пошкоджені віконні прорізи у будівлі вишу та також частково зруйноване огородження.

Рашисти 23 липня обстріляли центр Харкова, фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська сьогодні знову завдали удару ракетами С-300 по Миколаєву.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів