Кількість російських кораблів з ракетами у Чорному морі назвали у ВМС

Російські кораблі продовжують загрожувати Україні, фото: «Известия»

https://racurs.ua/ua/n172963-kilkist-rosiyskyh-korabliv-z-raketamy-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.html

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Рашисти станом на сьогодні, 23 липня, розмістили у Чорному морі три кораблі-носії оперативно-тактичних ракет «Калібр».

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Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

В Азовському морі комунікації продовжують контролювати шість ворожих кораблів та катерів.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв ракет «Калібр».

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 23 судна, з них шість суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Російський агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, за оцінками британської розвідки, у росії спостерігається критична нестача ударних ракет.