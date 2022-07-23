Количество российских кораблей с ракетами в Черном море назвали в ВМС

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Российские корабли продолжают угрожать Украине, фото: «Известия»
Количество российских кораблей с ракетами в Черном море назвали в ВМСhttps://racurs.ua/n172963-chislo-rossiyskih-korabley-s-raketami-v-chernom-more-nazvali-v-vms.htmlРакурс
Рашисти станом на сьогодні, 23 липня, розмістили у Чорному морі три кораблі-носії оперативно-тактичних ракет «Калібр».
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Про це повідомляє прес-служба ВМС України.
В Азовському морі комунікації продовжують контролювати шість ворожих кораблів та катерів.
У Середземному морі перебувають п’ять носіїв ракет «Калібр».
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 23 судна, з них шість суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Російський агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
Нагадаємо, за оцінками британської розвідки, у росії спостерігається критична нестача ударних ракет.
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