Британская разведка заявила о критической нехватке ударных ракет в россии

Британская разведка заявила о критической нехватке ударных ракет в россииhttps://racurs.ua/n172929-britanskaya-razvedka-zayavila-o-kriticheskoy-nehvatke-udarnyh-raket-v-rossii.htmlРакурс
Країна-агресор частіше стала використовувати ракети систем протиповітряної оборони для додаткових наземних атак.
До таких дій окупанти вдалися через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. Це підтверджує, зокрема, обстріл Миколаївською області, який трапився 21 липня. Ворог випустив сім ракет із зенітно-ракетних комплексів по об'єктах інфраструктури, енергетичних об'єктів та складах. Про це 22 липня повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на свої розвіддані.
росія майже напевно розгорнула стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, поблизу України від початку вторгнення, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції. Також ця зброя не завжди може точно вразити наземну ціль, тому спричинить жертви серед цивільного населення.
Нагадаємо, у червні російська система протиповітряної оборони «перехопила» саму себе в тимчасово окупованому Алчевську на Донеччині. Одразу ж після запуску ракета розвернулася і влучила у місце, де окупанти поставили ППО.