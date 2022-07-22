Британська розвідка заявила про критичну нестачу ударних ракет у росії

Розвідка заявила про критичну нестачу ударних ракет у рф. Фото: Анадолу

https://racurs.ua/ua/n172929-brytanska-rozvidka-zayavyla-pro-krytychnu-nestachu-udarnyh-raket-u-rosiyi.html

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Країна-агресор частіше стала використовувати ракети систем протиповітряної оборони для додаткових наземних атак.

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До таких дій окупанти вдалися через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. Це підтверджує, зокрема, обстріл Миколаївською області, який трапився 21 липня. Ворог випустив сім ракет із зенітно-ракетних комплексів по об'єктах інфраструктури, енергетичних об'єктів та складах. Про це 22 липня повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на свої розвіддані.

росія майже напевно розгорнула стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, поблизу України від початку вторгнення, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції. Також ця зброя не завжди може точно вразити наземну ціль, тому спричинить жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, у червні російська система протиповітряної оборони «перехопила» саму себе в тимчасово окупованому Алчевську на Донеччині. Одразу ж після запуску ракета розвернулася і влучила у місце, де окупанти поставили ППО.