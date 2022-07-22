ВСУ отбили нападение врага со стороны Лисичанского НПЗ. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n172928-boi-za-luganschinu-vsu-otrazili-napadenie-vraga-so-storony-lisichanskogo-npz.html

Ракурс

Збройні сили України відбили атаку росіян з боку Лисичанського нафтопереробного заводу.

.

Росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщини. Протягом 21 липня загарбники завдали два ракетних та два авіа удари, здійснили п’ять артилерійських обстрілів та ще два — із застосуванням мінометів. Про це 22 липня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

За інформацією влади, росіяни намагаються просунути українських захисників із укріплень та водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Ворог частіше став атакували з бойових літаків мирні села, які розташовані на самій адміністративній межі Луганщини та Донеччини. Подекуди росіянам вдається наблизитися до позицій українській армії настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Таке трапилося поблизу Верхньокам’янки.

Гайдай наголосив, що біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої, бо ворог хоче вийти на адмінмежу Луганської області.

Збройні сили 21 липня зуміли зупинити штурм окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та змушений був відійти.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що українська влада контролює ще два села на Луганщині, а окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон області. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але ЗСУ щоразу відкидали ворога на попередні позиції.