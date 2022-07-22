ВСУ уничтожили уже 39 тыс. российских захватчиков. Фото: Генштаб

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Ракурс

Військові втрати росії збільшуються з кожним днем повномасштабної війни і станом на 22 липня становлять вже 39 тис. ворожих солдатів та офіцерів.

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За минулу добу, 21 липня, українські військові знищили близько 150 загарбників, вісім броньовиків, 22 одиниці автомобільної техніки та чотири артилерійські системи. Також було збито три ворожих БПЛА. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 39 тис. (+150) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 704 (+0) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 920 (+8) од,

артилерійських систем — 863 (+4) од,

РСЗВ — 251 (+0) од,

засоби ППО — 113 (+0) од,

літаків — 221 (+0) од,

гелікоптерів — 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3),

крилаті ракети — 167 (+0),

кораблі /катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 803 (+22) од,

спеціальна техніка — 72 (+0).

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що ворог зазнав найбільших втрат на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, російська опозиція встановила, що з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1 тис. 793 російські військовослужбовці з 22 регіонів росії відмовилися від участі у війні з Україною.