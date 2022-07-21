Количество принудительно мобилизованных в ОРДЛО назвали правозащитники

В ОРЛО осуществляют принудительную мобилизацию мужчин, фото: Realist

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Ракурс

Рашисти з території ОРДЛО примусово мобілізували понад 100 тис. чоловіків, з них станом на кінець квітня загинули 23 тис. осіб.

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Про це сьогодні, 21 липня, під час презентації відповідного аналітичного звіту заявив засновник громадської організації «Східна правозахисна група» Павло Лисянський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей — це теж страшна цифра, — наголошує Лисянський.

Він додав, що так звані ЛДНР під контролем своїх кураторів із рф почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року.

Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України, — наголосив Лисянський. — Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду.

Потім тисячі громадян України, які проживають в ОРДЛО, під загрозою життю та здоров’ю були відправлені на лінію фронту як живий щит, — зазначив він.

Примусова мобілізація — це злочин проти людяності, тому що людей примушують йти скоювати злочини. Звичайно, є такі, хто окопи копав, а є і ті, хто стріляв, і ми їх не виправдовуємо. Але початок скоєння злочину іде від того, що їх у вагони зганяли і відправляли на війну, — наголошує правозахисник.

Лисянський додає, що повернутися живими у примусово мобілізованих чоловіків майже немає шансів, оскільки загарбники їх на війні використовують першими як «гарматне м’ясо».

Джерело: «Укрінформ»