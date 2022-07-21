Количество принудительно мобилизованных в ОРДЛО назвали правозащитники

Количество принудительно мобилизованных в ОРДЛО назвали правозащитникиhttps://racurs.ua/n172918-kolichestvo-prinuditelno-mobilizovannyh-v-ordlo-nazvali-pravozaschitniki.htmlРакурс
Рашисти з території ОРДЛО примусово мобілізували понад 100 тис. чоловіків, з них станом на кінець квітня загинули 23 тис. осіб.
Про це сьогодні, 21 липня, під час презентації відповідного аналітичного звіту заявив засновник громадської організації «Східна правозахисна група» Павло Лисянський, повідомляє агентство «Укрінформ».
Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей — це теж страшна цифра, — наголошує Лисянський.
Він додав, що так звані ЛДНР під контролем своїх кураторів із рф почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року.
Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України, — наголосив Лисянський. — Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду.
Потім тисячі громадян України, які проживають в ОРДЛО, під загрозою життю та здоров’ю були відправлені на лінію фронту як живий щит, — зазначив він.
Примусова мобілізація — це злочин проти людяності, тому що людей примушують йти скоювати злочини. Звичайно, є такі, хто окопи копав, а є і ті, хто стріляв, і ми їх не виправдовуємо. Але початок скоєння злочину іде від того, що їх у вагони зганяли і відправляли на війну, — наголошує правозахисник.
Лисянський додає, що повернутися живими у примусово мобілізованих чоловіків майже немає шансів, оскільки загарбники їх на війні використовують першими як «гарматне м’ясо».
Джерело: «Укрінформ»