Россияне в ОРДЛО "выкуривают" призывников утечками газа в многоэтажках

https://racurs.ua/n171959-rossiyane-v-ordlo-vykurivaut-prizyvnikov-utechkami-gaza-v-mnogoetajkah.html

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Окупанти шукають нові способи мобілізувати чоловіків. Цього разу вони влаштували витік газу в одному з багатоповерхівок у ЛНР.

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Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, мобілізований у квітні.

За його словами, жінки з дітьми евакуюються окремо, а чоловіків забирають у автобуси та мобілізують.

На військову службу забирають навіть непридатних із хронічними захворюваннями. Після тижневих навчань їх відправляють на території бойових дій. Оскільки багато чоловіків переховуються вдома, рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати їх на вулицю.

В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин — позабирали в автобусы, — розказує горе-загарбник.

Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації.

Після призову з нього, помічника продавця, упродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків:

Ховайтеся, що хочете робіть, але не йдіть на цю війну.

Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.