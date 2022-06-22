Вероятность прорыва ПВО Киева в случае массированного ракетного удара существует – военные

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Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару існує.

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Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк.

Не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас на сьогодні більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва, — сказав Павлюк.

Командувач розповів, що довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється.

Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує, — заявив Павлюк.

Він вважає, що безпека Києва і всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині, але для ворога столиця лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій.

росія ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів «тотальної мобілізації» резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання. Агресор все ще має значний людський та технічний ресурс, — наголосив Павлюк.

Перекинути війська до Києва раптово або у стислі терміни здійснити неможливо, але у разі успіху противника у Східній операційній зоні, значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок. Павлюк розповів, що небезпека повторного наступу на Київ лишається.

Павлюк закликав киян вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше російські військові та політичне керівництво держави-агресора часто заявлялипро можливість ракетних ударів по так званих «центрів ухвалення рішень України».