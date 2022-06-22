Беларусь начала мобилизационные учения на границе с Украиной

https://racurs.ua/n171957-belarus-nachala-mobilizacionnye-ucheniya-na-granice-s-ukrainoy.html

Ракурс

Збройні сили білорусі 22 червня розпочали мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області. Їх проводять у формі зборів військовозобов’язаних.

.

Навчання триватимуть з 22 червня по 1 липня 2022 року, такі свіжі новини з білорусі повідомила прес-служба Міноборони цієї країни.

На навчаннях планують «відпрацювати доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов’язаних запасу».

Для створення обстановки, «наближеної до реальної», у навчаннях візьмуть участь підрозділи спеціальних операцій Збройних сил Білорусії.

Гомельська область білорусі межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України.

Воєнна загроза з боку Білорусі не зникала. Але задля того, щоб знову розвинути наступ з території цієї країни, треба створити потужне наступальне угруповання, як у перші тижні повномасштабного вторгнення. Зараз таке угруповання не спостерігається, але дії рф і білоруської армії змушують тримати на цьому напрямку наші сили. У цьому полягає російська тактика: основні удари по Донеччині і Луганщині і обстріли та сковування дій за іншими напрямками.

Про це 21 червня повідомив речник міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив в ефірі телемарафону.

Ми чудово розуміємо — щойно ми війська заберемо, вони можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, але, тим не менш, ми вимушені укріплювати цей напрямок, — пояснив він.

У білоруській армії приблизно 60 тис. осіб. Зараз вона набирає особовий склад через створення нового оперативного командування, тож потребує ще близько 20 тис.

На кордоні в Брестській і Гомельській областях перебувають до семи батальйонів — приблизно 3−4 тис. осіб. Але там є і російські війська — їхня кількість невідома.

На білорусько-українському кордоні перебуває вісім батальйонних тактичних груп — понад 5000 військовослужбовців. Про це в ефірі держканалу заявив Ігор Гедич, член Ради Республіки та полковник ЗС РБ, повідомляє zerkalo_io. Він зазначив, що дії РБ мають виключно оборонний характер.

Батальйонна тактична група (БТГ) є тимчасовим формуванням під конкретне завдання. При цьому до мотострілецького або танкового батальйону надається посилення із зенітно-ракетних, інженерних, артилерійських та інших спеціалізованих підрозділів, необхідних для виконання завдання.

Чисельність БТГ становить 600−800 осіб, відповідно вісім БТГ — це близько 4,8−6,4 тис. військовослужбовців.

Білоруська сторона надає росіянам всю логістику, тож можливо, що росіяни зможуть швидко перекинути на територію білорусі резерви.