14 пулевых отверстий в авто – «Репортеры без границ» опубликовали расследование о гибели фотожурналиста Левина

https://racurs.ua/n171956-14-pulevyh-otverstiy-v-avto-reportery-bez-granic-opublikovali-rassledovanie-o-gibeli.html

Ракурс

Розслідування про загибель на Київщині українського фотожурналіста Макса Левіна і військового Олексія Чернишова, який його супроводжував, опублікували «Репортери без кордонів».

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Журналісти з 24 травня до 3 червня перебували на місці злочину і знайшли докази, що Левіна та Чернишова холоднокровно стратили російські військові — ймовірно, після допитів і тортур.

Щоб встановити правду, журналісти приїхали на місце, де 1 квітня поліція виявила тіло Левіна та Чернишова. Це сталося 13 березня 2022 року — у день, коли вони зникли. Розслідувачі припускають, що Левіна, ймовірно, убили одним або двома пострілами з близької відстані, а Чернишова могли спалити живцем.

RSF зазначає, що Левіна та Чернишова могли вбити військові 106 повітряно-десантної дивізії або російські спецпризначенці. 106 дивізією командує полковник Володимир Селіверстов.

Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Левін та його друг були холоднокровно страчені російськими військовими — імовірно, після допитів і тортур. Це сталося в день їх зникнення, 13 березня 2022 року, — йдеться в розслідуванні.

Група нарахувала 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини.

На місці події також були продуктові набори окупантів, що свідчить про їхнє перебуванння там.

За даними слідства, Левін із другом шукали зниклий безпілотник фотографа в лісі, що перебував під контролем російської армії.

Тіло Левіна знайшли 1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині. Беззбройного фотокореспондента та документаліста окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. Левін у супроводі військовослужбовця Чернишова поїхав у Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки війни росії проти України.