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14 пулевых отверстий в авто – «Репортеры без границ» опубликовали расследование о гибели фотожурналиста Левина

14 пулевых отверстий в авто — «Репортеры без границ» опубликовали расследование о гибели фотожурналиста Левина

22 июн 2022, 11:54
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Розслідування про загибель на Київщині українського фотожурналіста Макса Левіна і військового Олексія Чернишова, який його супроводжував, опублікували «Репортери без кордонів».



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Журналісти з 24 травня до 3 червня перебували на місці злочину і знайшли докази, що Левіна та Чернишова холоднокровно стратили російські військові — ймовірно, після допитів і тортур.

Щоб встановити правду, журналісти приїхали на місце, де 1 квітня поліція виявила тіло Левіна та Чернишова. Це сталося 13 березня 2022 року — у день, коли вони зникли. Розслідувачі припускають, що Левіна, ймовірно, убили одним або двома пострілами з близької відстані, а Чернишова могли спалити живцем.

Автомобіль Левіна

RSF зазначає, що Левіна та Чернишова могли вбити військові 106 повітряно-десантної дивізії або російські спецпризначенці. 106 дивізією командує полковник Володимир Селіверстов.

Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Левін та його друг були холоднокровно страчені російськими військовими — імовірно, після допитів і тортур. Це сталося в день їх зникнення, 13 березня 2022 року, — йдеться в розслідуванні.

Група нарахувала 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини.

14 кульових отворів в авто - «Репортери без кордонів» опублікували розслідування про те, як міг загинути український фотожурналіст Макс Левін

На місці події також були продуктові набори окупантів, що свідчить про їхнє перебуванння там.

За даними слідства, Левін із другом шукали зниклий безпілотник фотографа в лісі, що перебував під контролем російської армії.

14 кульових отворів в авто - «Репортери без кордонів» опублікували розслідування про те, як міг загинути український фотожурналіст Макс Левін

Тіло Левіна знайшли 1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині. Беззбройного фотокореспондента та документаліста окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. Левін у супроводі військовослужбовця Чернишова поїхав у Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки війни росії проти України.

Источник: Ракурс


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