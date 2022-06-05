путін лякає ударами по об'єктах, які раніше росія не атакувала

Якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, росія робитиме висновки і завдаватиме ударів по тих об'єктах, які поки не чіпає.

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Цю заяву путіна 5 червня процитувало російське пропагандистське інформагентство «РИА Новости».

По яких саме об'єктах може вдарити росія — путін не уточнив.

Він вважає, що постачання американських РСЗВ Україні «нічого не змінює", бо у Києва і раніше були ракети такої дальності, і вони просто поповнюють втрати.

Метушня навколо додаткових поставок озброєння Києву має лише одну мету — «затягнути якнайдалі збройний конфлікт», — сказав воєнний злочинець Путін.

Нагадаємо, що США надають Україні поки чотири ракетні системи HIMARS, але з ракетами дальністю не З00 км, як просила Україна, а 80. Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети з HIMARS не будуть запущені по цілях на території Росії.

рф з початку війни скидали авіабомби на дитячі садки, пологові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. То ж новий фюрер вочевидь адресує брехню своєму російському стаду, яке зараз в інформаційній ізоляції і не підозрює, що насправді робиться в Україні.