путін лякає ударами по об'єктах, які раніше росія не атакувала

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путін лякає ударами по об'єктах, які раніше росія не чіпала
путін лякає ударами по об'єктах, які раніше росія не атакувалаhttps://racurs.ua/ua/n171383-putin-lyakaie-udaramy-po-obiektah-yaki-ranishe-rosiya-ne-atakuvala.htmlРакурс
Якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, росія робитиме висновки і завдаватиме ударів по тих об'єктах, які поки не чіпає.
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Цю заяву путіна 5 червня процитувало російське пропагандистське інформагентство «РИА Новости».
По яких саме об'єктах може вдарити росія — путін не уточнив.
Він вважає, що постачання американських РСЗВ Україні «нічого не змінює", бо у Києва і раніше були ракети такої дальності, і вони просто поповнюють втрати.
Метушня навколо додаткових поставок озброєння Києву має лише одну мету — «затягнути якнайдалі збройний конфлікт», — сказав воєнний злочинець Путін.
Нагадаємо, що США надають Україні поки чотири ракетні системи HIMARS, але з ракетами дальністю не З00 км, як просила Україна, а 80. Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети з HIMARS не будуть запущені по цілях на території Росії.
рф з початку війни скидали авіабомби на дитячі садки, пологові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. То ж новий фюрер вочевидь адресує брехню своєму російському стаду, яке зараз в інформаційній ізоляції і не підозрює, що насправді робиться в Україні.