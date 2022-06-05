Ракетні удари по столиці - в "Укрзалізниці" розповіли про цілі рашистів

https://racurs.ua/ua/n171382-raketni-udary-po-kyievu-v-ukrzaliznyci-rozpovily-pro-cili-rashystiv.html

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У Києві 5 червня о 6.00 пролунали кілька вибухів. Попередній ракетний удар по Києву був понад місяць тому, 28 квітня.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах. Одного постраждалого госпіталізували, даних про загиблих наразі немає.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що збройні сили російської федерації здійснили пуски п’яти крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена підрозділом протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.

Чотири ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва, розповів згодом очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Один з поранених — це працівник залізниці, якому надали медичну допомогу.

Ми не робили ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався. Та не промовчало російське міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия». Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки, — наголосив Камишін.

Зазначено також, що цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які «Укрзалізниця» використовує для вивозу експортної продукції.

Раніше в «Енергоатомі» заявили, що російська крилата ракета пролетіла «критично низько» над Південноукраїнською АЕС і припустили, що цю ракету випустили в бік Києва.

Навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації, — наголосили там.

Ракети по Києву попередньо випустили з літаків над Каспійським морем, повідомили в Повітряних силах. Одна з ракет була знищена стверджують військові.

Поки хтось просить «не принижувати росію», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету — вбити якомога більше українців, — так прокоментував удар по столиці радник голови ОП Подоляк.

Він закликав до нових санкцій проти рф та надання зброї Україні.