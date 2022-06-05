По Києву вранці 5 червня було завдано ракетного удару, фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

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Ракурс

Ракети, якими сьогодні, 5 червня, вранці було завдано удару по Києву, були запущені з регіону Каспійського моря.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що в напрямку Києва були запущені декілька ракет. За попередніми даними, запуск було здійснено з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Близько 06.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх було виявлено та обстріляно — знищена одна крилата ракета, — вказано в повідомленні.

В «Енергоатомі» заявили, що, ймовірно, саме одна з цих ракет о 5.30 пролетіла на критично низькій висоті над Южно-Українською АЕС.

Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації, — наголошують в «Енергоатомі»

Ракетні удари було завдано по Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Загиблих немає, проте одна людина госпіталізована.

За словами члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, удари завдавалися по об'єктах цієї держкомпанії.

До цього Київ востаннє обстрілювали 29 квітня. Тоді загинула одна людина, ще 10 постраждали.