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У Миколаєві спалахнула пожежа на складах із зерновим шротом, фото: ДСНС

Склади із зерновим шротом загорілися внаслідок обстрілу росією Миколаєва (ФОТО)

5 чер 2022, 14:57
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Російські загарбники вчора, 4 червня, обстріляли в Миколаєві інфраструктурний об'єкт.



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В результаті загорілися склади із зерновим шротом, пожежу досі ліквідовують. Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Зазначається, що пожежа охопила площу 10 тис. кв м, до її ліквідації залучені 50 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Також додатково працюють пожежні команди місцевих підприємств.

Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає, — додав Сенкевич.

У Миколаєві спалахнула пожежа на складах із зерновим шротом, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, рашисти обстріляли ракетами узбережжя Миколаївської області.

Джерело: Ракурс


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