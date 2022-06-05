Склады с зерновым шротом загорелись в результате обстрела россией Николаева

В Николаеве вспыхнул пожар на складах с зерновым шротом, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 4 червня, обстріляли в Миколаєві інфраструктурний об'єкт.

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В результаті загорілися склади із зерновим шротом, пожежу досі ліквідовують. Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Зазначається, що пожежа охопила площу 10 тис. кв м, до її ліквідації залучені 50 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Також додатково працюють пожежні команди місцевих підприємств.

Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає, — додав Сенкевич.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, рашисти обстріляли ракетами узбережжя Миколаївської області.