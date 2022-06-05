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Росіяни знищили понад 40 релігійних споруд на Донеччині, фото: Павло Кириленко

43 релігійні споруди знищила рф на Донеччині — більшість належали УПЦ МП (ФОТО)

5 чер 2022, 14:36
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Російські загарбники зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди на Донеччині. Причому абсолютна більшість із них належали до московського патріархату.



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Про це сьогодні, 5 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, лише у Святогірську, який об'єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів.

За словами Кириленка, дії росії є цілеспрямованим нищенням будь-яких проявів української культури.

Отримавши благословення московського патріарха Кіріла, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину — навіть ті об'єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого московського патріархату, — наголосив він.

Росія має бути зупинена — інакше під загрозою опиниться культура решти європейських народів! — вважає очільник ОВА.

Росіяни знищили понад 40 релігійних споруд на Донеччині, фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, впродовж 4 червня окупанти обстріляли 32 населені пункти на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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