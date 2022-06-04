Росіяни знищили у Святогірській лаврі найбільший дерев'яний храм України

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Під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецькій області. 4 червня загорівся Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Про це повідомив у соцмережах офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

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В Донецькій єпархії УПЦ підтвердили, що окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята.

У повідомленні прес-служби УПЦ МП не вказується, хто бомбардував православну святиню.

Згорілий у Святогірську Всіхсвятський скит вважається пам’яткою дерев’яної архітектури. Він розташований не у комплексі основних споруд Лаври, а на вершині гори, але є частиною Лаври.

Храми скиту зібрані місцевими теслярами з масивних соснових колод і прикрашені різьбленням у традиціях давньоруського зодчества XVI-XVII століть. Поруч — дерев’яні келії. Скит обнесений дерев’яним частоколом з тесовими брамами та кутовими вежами, які мали нагадувати про билинні часи.

Історично на цьому місці стояли кам’яні культові споруди, але після 1945 вони прийшли в запустіння. Будівництво скиту почалося 2001 року і тривало 10 років. Центральний для скиту Всіхсвятський храм було завершено у 2009 році. То був найбільший дерев’яний храм України.

Рашисти продовжують доводити свою неспроможність бути частиною цивілізованого світу.

8 травня росіяни розбомбили Свято-Георгіївський скит УПЦ (МП).