"Слуга" Безугла контролює оборону Сєвєродонецьа від Офісу президента - журналісти

https://racurs.ua/ua/n171350-sluga-bezugla-kontroluie-oboronu-sievierodoneca-vid-ofisu-prezydenta-jurnalisty-foto.html

Ракурс

Мар’яна Безугла, народний депутат від «Слуги народу», перебуває у ці дні на одній з ділянок фронту на командному пункті та бере безпосередню участь в постановці бойових завдань командирам підрозділів.

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Про це у соцмережах 4 червня написали журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов з посиланням на знайомих їм офіцерів з передової.

Соколова назвала Безуглу «темним лицарем від Офісу президента», бо вона контролює військові операції у Северодонецьку, дає вказівки командуванню, висловлює претензії і координує дії військових як «людина згори».

Військові передали Соколовій фото Безуглої, яке нібито зроблене у штабі на сході країни.

Чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири — не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті, — написала Соколова.

Через певний час цю інформацію підтвердив і головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Він написав, що Безугла «на одній з ділянок фронту знаходиться на командному пункті та бере безпосередню участь в постановці бойових завдань командирам підрозділів».

Бутусов назвав прикрою ситуацію, коли фронт «підсилюють комісарами», оскільки така практика не сприяє професійним рішенням, а втручання політиків у військове управління на тактичному рівні — це некомпетентність.

На момент виходу новини Безугла не коментувала цих повідомлень. Раніше у Фейсбук вона спростувала слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая про те, що ЗСУ не контролюють більшу частину Сєвєродонецька, а також розкритикувала Гайдая за те, що він не присутній в обласному центрі особисто.

У травні «слуга» Безугла разом з колегою по фракції Георгієм Мазурашу ініціювали законопроект, який дозволяв командирам стріляти у дезертирів та порушників.

В іншому законопроекті вони пропонували позбавити українського громадянства військовозобов’язаних чоловіків, які не повернуться до України після війни з рф.