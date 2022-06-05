У МЗС відреагували на скандальну заяву угорського спікера про Зеленського

Ласло Кевер, фото: «Мир тесен»

https://racurs.ua/ua/n171379-u-mzs-vidreaguvaly-na-skandalnu-zayavu-ugorskogo-spikera-pro-zelenskogo.html

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Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер у нещодавньому інтерв’ю угорському виданню 444 назвав «якоюсь психологічною проблемою» жорсткі заклики президента України Володимира Зеленського до західних лідерів щодо необхідності більш активної допомоги нашій державі у війні з рф.

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Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо — наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якась особиста психологічна проблема, — заявив тоді Кевер.

У МЗС України вже відреагували на цю скандальну заяву угорського політика.

МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці, — написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також речник МЗС висловив жаль стосовно того, що угорські політики «наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини росії».

Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла, — додав він.

Джерело: 444, Олег Ніколенко