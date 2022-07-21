Рашисты отменили традиционный парад флота в Севастополе

В оккупированном Севастополе день флота состоится без парада, фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n172917-rashisty-otmenili-tradicionnyy-parad-flota-v-sevastopole.html

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Рашисти скасували парад, який при відзначення дня флоту рф в останню неділю липня традиційно проводили в тимчасово окупованому Севастополі.

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Про це повідомляє російське агентство РІА «Новости».

Також скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів та прийом у командувача чорноморського флоту рф. Причини скасування параду не повідомляються.

Російський ЗМІ зазначають, що інформація про можливість скасування параду з’явилася ще півтора місяця тому й пов’язують це з війною проти України.

Інакше кажучи, морякам у 2022 році не до параду й не до імітацій морського бою, — зазначають російські ЗМІ.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, захисники України знищили вже 15 російських кораблів та катерів.