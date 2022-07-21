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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Я не один, таких 40 млн — Зеленский отреагировал на фейк о его госпитализации

21 июл 2022, 18:57
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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на фейк кремлівської пропаганди про тяжкий стан його здоров’я, який сьогодні, 21 липня, був поширений в ефірі кількох українських радіостанцій внаслідок кібератаки.



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Президент наголосив, що українці чинитимуть опір загарбникам, що б з ним не сталося. Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на сторінках Зеленського у соцмережах.

Погана новина для вас, хто запускає такі фейки: Я не один. Таких як я 40 мільйонів. І при всій повазі до літніх, 44 — це не 70, — наголосив Зеленський, ймовірно, натякаючи на вік російського диктатора володимира путіна.

Також Зеленський зазначив, що перебуває у своєму кабінеті і «таким міцним, як зараз, себе ще ніколи не відчував».

Нагадаємо, сьогодні в ефірі кількох радіостанцій з’явилося повідомлення, що Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його повноваження перейшли до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Источник: Ракурс


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