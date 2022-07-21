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Ракурс
В окупованому Севастополі день флоту відбудеться без параду, фото: РІА «Новости»

Рашисти скасували традиційний парад флоту в Севастополі

21 лип 2022, 19:36
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Рашисти скасували парад, який при відзначення дня флоту рф в останню неділю липня традиційно проводили в тимчасово окупованому Севастополі.



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Про це повідомляє російське агентство РІА «Новости».

Також скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів та прийом у командувача чорноморського флоту рф. Причини скасування параду не повідомляються.

Російський ЗМІ зазначають, що інформація про можливість скасування параду з’явилася ще півтора місяця тому й пов’язують це з війною проти України.

Інакше кажучи, морякам у 2022 році не до параду й не до імітацій морського бою, — зазначають російські ЗМІ.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, захисники України знищили вже 15 російських кораблів та катерів.

Джерело: Ракурс


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