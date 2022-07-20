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ЗСУ ліквідували 38,7 тис. росіян і приземлили понад 400 літаків і гелікоптерів

ЗСУ ліквідували 38,7 тис. росіян і приземлили понад 400 літаків і гелікоптерів

20 лип 2022, 10:59
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росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 38 тис. 750 воєнних злочинців, 1 тис. 700 танків, 3 тис. 905 ББМ та 703 безпілотники. Минулої доби найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



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Орієнтовні втрати росіян за 147 днів повномасштабної війни на території України склали:

  • 1 тис. 700 танків;

  • 3 тис. 905 бойових броньованих машин;

  • 856 артилерійських систем;

  • 250 реактивних систем залпового вогню;

  • 113 засобів ППО;

  • 221 літак;

  • 188 гелікоптерів;

  • 703 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

  • 167 крилатих ракет;

  • 15 кораблів/катерів;

  • 2 тис. 775 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

  • 70 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», українським воїнами за добу вдалося ліквідувати у південних регіонах 41 рашиста, один літак Су-35, безпілотник-розвідник, три РСЗВ «Град», три гаубиці «Мста-Б», одну «Гвоздику», автомобіль зв’язку та польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

Джерело: Ракурс


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