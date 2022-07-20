ЗСУ ліквідували 38,7 тис. росіян і приземлили понад 400 літаків і гелікоптерів

https://racurs.ua/ua/n172861-zsu-likviduvaly-38-7-tys-rosiyan-i-pryzemlyly-ponad-400-litakiv-i-gelikopteriv.html

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росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 38 тис. 750 воєнних злочинців, 1 тис. 700 танків, 3 тис. 905 ББМ та 703 безпілотники. Минулої доби найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Орієнтовні втрати росіян за 147 днів повномасштабної війни на території України склали:

1 тис. 700 танків;

3 тис. 905 бойових броньованих машин;

856 артилерійських систем;

250 реактивних систем залпового вогню;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

703 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

167 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 775 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

70 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», українським воїнами за добу вдалося ліквідувати у південних регіонах 41 рашиста, один літак Су-35, безпілотник-розвідник, три РСЗВ «Град», три гаубиці «Мста-Б», одну «Гвоздику», автомобіль зв’язку та польовий артилерійський склад в районі Брускинського.