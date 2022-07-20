Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мотопіхотна бригада ЗСУ ліквідувала групу «вагнерівців» - Гайдай

Мотопіхотна бригада ЗСУ ліквідувала групу «вагнерівців» — Гайдай

20 лип 2022, 10:35
999

Групу воєнних злочинців росії з так званої приватної армії володимира путіна ПВК «Вагнера» вдалося ліквідувати бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Саме цих найманців російське командування кидало в бій на Попаснянському напрямку.



.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Їх долучали, коли російські війська тижнями стояли на місці і не могли захопити навіть маленьке місто. Днями вони намагалися зазіхнути на позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, яка впродовж декількох років боронила Луганщину, — вказав Гайдай.

З його слів, воєнні злочинці рф атакували позиції української бригади з повітря. Один з пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія, кілька днів поспіль обстрілював українських воїнів некерованими ракетами.

Допоки його не приземлили, — підсумував очільник Луганської ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів