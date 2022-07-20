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Ракурс
Мотопехотная бригада ВСУ ликвидировала группу «вагнеровцев» - Гайдай

Мотопехотная бригада ВСУ ликвидировала группу «вагнеровцев» — Гайдай

20 июл 2022, 10:35
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Групу воєнних злочинців росії з так званої приватної армії володимира путіна ПВК «Вагнера» вдалося ліквідувати бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Саме цих найманців російське командування кидало в бій на Попаснянському напрямку.



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Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Їх долучали, коли російські війська тижнями стояли на місці і не могли захопити навіть маленьке місто. Днями вони намагалися зазіхнути на позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, яка впродовж декількох років боронила Луганщину, — вказав Гайдай.

З його слів, воєнні злочинці рф атакували позиції української бригади з повітря. Один з пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія, кілька днів поспіль обстрілював українських воїнів некерованими ракетами.

Допоки його не приземлили, — підсумував очільник Луганської ОВА.

Источник: Ракурс


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